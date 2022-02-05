Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: 3 hoca ile görüşmeler devam ediyor

Başkan Koç, sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu olağan toplantısında birçok konuda açıklamada bulundu.

Sezona iyi başlamalarına rağmen beklentilerin altında kaldıklarını belirten Ali Koç, "İlk haftalarda liderdik, ta ki Trabzonspor maçına gidene kadar. Garip bir hakem kararıyla o maçta düşüş başladı. Bu, çözülme sürecine sebebiyet verdi. Takım toparlanamadı. Hocamızla yolları ayırmak zorunda olduğumuz bir süreç yaşadık. Yeni hoca görüşmelerine ivedilikle başladık. Kulübümüzde her türlü dinamiği çok iyi bilen İsmail Kartal ile anlaştık. İsmail hoca, göreve geldikten sonra oyuncular üzerinde pozitif bir hava yarattı. Bu geçiş döneminde İsmail Kartal'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yollarını ayırdıkları Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın Türkiye'nin futbol ikliminde başarılı olamadığını aktaran Koç, "Vitor Pereira'yı göreve getirmekle hata etmedik. O dönemde çok hocayla konuştuk. Kendisi Lazio ile görüşüyordu. Olmadı. Hala bu tercihin yanlış olmadığını düşünüyorum. Bizim ona sunduğumuz iklimde başarılı olamadı ve ayrıldı. İlk hedefimiz çoğunluğun kabul edeceği bir ismi devre arasına kadar yetiştirmekti. Sezon ortasında çalışmaya sıcak bakmadıkları için onlarla hibrit bir sistem konuştuk. 'Yardımcınızı yollayın, mayıs ayına kadar götürelim ve yeni sezon planlamasını yapalım.' dedik. İki hoca buna sıcak baksa da adım atamadık. Belirlediğimiz 3 hoca ile görüşmeler devam etmektedir. İkisiyle parasal konuları müzakere etme aşamasına gelinmiştir. İsmail Kartal, tüm bu gerçekleri bilerek Fenerbahçe'mize geldi. En sağlıklı kararı verebilmek istiyoruz." diye konuştu.

"İstikrar ve kadro mühendisliğinde hatalarımız oldu"

Görevde bulundukları süreçte futbol takımının yapılanmasında hata yaptıklarının altını çizen Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol anlamında hiç arzu etmediğimiz ve planlarımızın çok dışında 3,5 yıl yaşadık. İstikrar ve kadro mühendisliğinde hatalarımız oldu. Hata yaptık. Evdeki hesap çarşıya uymadı. İyi niyetimizden şüphe edemezsiniz. 2018'de Phillip Cocu ile imzalarken hayalim bu dönemi beraber geçirmekti. Dinamik, başarı sağlamış ve daha büyük kulübe gitmek için hazır profil çizdi. Cocu bu profile uydu ama Türkiye'ye uymadı. Sportif direktörlük tutmadı. Çok fazla taşı aynı anda yerinden oynattık. Aykut Kocaman'ı tutup 1 sezon devam etmek daha doğru karar olabilirdi. Pozitif bir havayla sezona başladık ama tarihimizin en acılı sezonlarından birini yaşattık."

2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarına iyi başlamalarına rağmen hakem hataları nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadıklarını ifade eden Başkan Koç, "2019-2020 sezonunda 20. hafta itibarıyla şampiyonluğun en büyük favorilerinden biriydik. Enteresan bir şey oldu. 7 maçta 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. Hakem katliamlarıyla 15-18 puanı yitirdik ve şampiyonluk yarışının dışına itildik. 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yarışında son haftaya kadar geldik. Sivasspor maçını kazanamayınca şampiyonluk avucumuzun içinden kaçtı. Geçen sezon 12-15 puanımız hakemler tarafından gasbedildi. Sahamızda takımımız performans düşüklüğü yaşıyor. Taraftarlarımızdan özellikle rica ediyorum; iç saha maçlarında desteğinize çok büyük ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"UEFA'nın değerlendirmeleri sonucunda bir yaptırım riski söz konusu"

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle kadro planlamasında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Ali Koç, şunları kaydetti:

"Rossi'yi ve Crespo'yu FFP kuralları nedeniyle UEFA listesine dahil edemedik. Muhammed Gümüşkaya'yı 6-7 kulüp istiyordu, yaz transferinde gönderecektik ancak hoca izin vermedi. Muhammed'e çok inanıyoruz. Ozan Tufan'ı listeye yazdırdık, Muhammed'i talep gelince oynama mecburiyetiyle GZT Giresunspor'a kiraladık. Fenerbahçe'nin ekonomik tablolarının çöküşü 2014'ten itibaren başlamıştır. 2012'de bile en sağlıklı finansal raporlara sahiptik. Kulübümüz UEFA ile 3 sezonluk anlaşma imzaladı. Denk hesaba ulaşılamadığı için yargı dairesine sevk edilmiştik. Ceza yememek için uzlaşma anlaşmasında men cezası almadan kurtulabildik. Buna rağmen sattığın kadar alırsın uygulamasına 2 sezon daha devam edeceğimiz için listeye yazacağımız oyuncular bu kontrolden geçmektedir. Anlaşma bu yaz bitiyor. UEFA kontrollerine devam ediyor. Mart ayında görüşmelere çağırıyorlar. Olumsuz tablomuz hala devam etmektedir. Sezon sonunda denk hesaba uymamızın zor olduğunu bilerek şunu söylemek istiyorum, mart ayında UEFA'nın değerlendirmeleri sonucunda bir yaptırım riski söz konusu. Pandemi ve başka sebepler nedeniyle ciddi gelir kayıplarımız oldu. Bunları UEFA'ya açıklayarak bu etkilerin arındırılmasını isteyeceğiz."

Sol bek, forvet ve kanat forvete ihtiyaçlarının olduğunu belirten Başkan Koç, "Konan, en çok istediğimiz oyuncuydu. Toplamda 9 milyon avroya gelebilecek sol bek için kulübüyle anlaşmıştık. UEFA listesine yetiştirmek için bedelsiz oyunculara yöneldik ama olmadı. Almak için almadık." ifadelerini kullandı.

"Mücadeleyi topyekun beraber vermemiz lazım"

3 Temmuz sürecinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna karşı açtıkları maddi tazminat davasıyla ilgili konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının TFF tarafından engellenmesi neticesinde uğramış olduğumuz zararların karşılanması için tazminat davamızı açtık. Bu davada talep edilen tutar, zararları hiçbir zaman karşılamaya yetmeyecektir. Asgari bir tutar belirledik. Davamız, kapsamlı bir çalışmanın ürünü." şeklinde konuştu.

"Aziz Yıldırım'ın bazı açıklamalarını takip ettik. Memnuniyetle karşıladık." diyen Koç, "Ancak birbirimizle kavga ettikçe bazı şeylerde muvaffak olmamız çok zor. Bu davada Aziz Yıldırım, ekibi ve avukatlarıyla ortak çalışmayı önemli bulduk. Hamlelerimiz oldu ama muvaffak olamadık. Şekip Mosturoğlu istişarelerde bulundu. Kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz. Zararların tazmini için kişisel problemleri bir yana bırakıp, kenetlenerek mücadeleyi topyekun beraber vermemiz lazım. Her daim beraber çalışmaya açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kişisel sorunları bir kenara bırakalım ve topyekun hareket edelim." açıklamasını yaptı.

2010-2011 sezonu şampiyonluğuyla ilgili TFF'ye Trabzonspor aleyhinde başvuruda bulunduklarını hatırlatan Başkan Koç, "Şampiyonluğun kendisine ait olduğunu hala ısrar eden kulübe dair adım atmak zorunda kaldık. TFF'ye yanlış bilginin düzeltilmesi konusunda başvuru yaptık. Hak etmediğiniz bir kupa için FETÖ söylemlerinin mi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mi yanında olacaksınız? Tarafınızı seçin. Süper Kupa maçının tekrar oynanması yönünde başvurumuz oldu. TFF'nin ve Beşiktaş'ın olumlu yaklaştığını ve bunun onaylanacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Ali Koç, konuşmasının sonunda divan kurulu üyesi ve eski başkan adayı Hulusi Belgü'nün kendisi ile yönetim kurulu hakkındaki eleştirilerine de cevap verdi.

Belgü'ye sert bir dille karşılık veren Koç, "Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Yolsuzluk, usulsüzlük ve kulübün parasına zarar getirmeyi hiçbir şekilde kabul etmem. Hangi menajere teslim ettim? Bizim çalıştığımız bir sürü menajer var. İddianı açıkla ve ispat et. Kimsin sen ya, gelip çamur atıyorsun. Menajerlere teslim etmek demek, para götürüyorsunuz demek. Kendine gel. Terbiyesiz. Genel kurul alacağımıza biz karar veririz. Sen bir aday ol. Bak ondan sonra ne oluyor." şeklinde görüş belirtti.