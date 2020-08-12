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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, görevinden istifa etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy istifa etti

Fenerbahçe Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın Semih Özsoy'un yönetim kurulumuzdan istifa ettiğine dair dilekçesi tarafımıza ulaşmıştır. Bu dilekçeye istinaden yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Sayın Semih Özsoy'un istifası kabul edilmiştir. Başkan vekilliği görevini sürdürdüğü iki yılı aşkın bu sürede göstermiş olduğu özverili çalışmaları, kulübümüze yapmış olduğu değerli katkılar ve verdiği emekleri için kendisine teşekkür eder, kararın hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı. 

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