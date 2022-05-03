Fenerbahçe Kulübü 115 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kulübe 3 Mayıs 1918 tarihindeki ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı.

SPOR 03.05.2022, 17:08
Fenerbahçe Kulübü 115 yaşında

Resmi olarak 1907 yılında kurulan ve farklı branşlarda faaliyet gösteren, Fenerbahçe Kulübü 115. yılını kutluyor.

1899 yılında "Siyah Çoraplılar" adıyla bir araya gelen ve daha sonra 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü kuran Moda ve Kadıköy'deki gençlerin bu iki girişimi, o zamanın saltanat dönemi sebebiyle gerçekleşemedi.

Monarşi rejiminin gevşemesiyle aynı gençler 1907 yılında bir daha kapanmamak üzere Fenerbahçe Futbol Kulübünü kurdu.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesiyle de tarihe geçen Fenerbahçe'de ilk başkan Ziya Bey (Songülen), ilk genel sekreter Ayetullah Bey, ilk genel kaptan ve veznedarı Necip Bey (Okaner) oldu. Fenerbahçe Futbol Kulübü 1908 yılında dernekleşen ilk kulüp olma unvanını elde etti.

Kuruluşunda renkleri sarı-beyaz olan Fenerbahçe Futbol Kulübü, 1909 yılında adını Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değiştirdi ve bugüne kadar kullandığı sarı-lacivert renklerini aldı.

Futbolcu Hikmet Topuz tarafından çizilen ve eski başkanlardan Tevfik Taşçı tarafından Manchester'da yaptırılan Fenerbahçe'nin ilk rozeti, 1929 yılında Türkçe haline getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, kulübe 3 Mayıs 1918 tarihindeki ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1. Dünya Savaşı sürerken 3 Mayıs 1918 tarihinde Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yakın arkadaşı Sabri Toprak ile sarı-lacivertli kulübünü ziyaret etti.

Atatürk, Elkatipzade Mustafa Bey'in kendisine kulüp hatıra defterini uzatması üzerine eski Türkçe ile defterde "Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim." ifadelerine yer verdi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ziyareti sebebiyle her yıl 3 Mayıs tarihi aynı zamanda Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümü olarak kutlanmaya başladı.

9 branşta boy gösteriyor

Fenerbahçe Kulübü, 9 branşta önemli başarılara imza attı.

Sarı-lacivertliler futbol, basketbol, voleybol, atletizm, yelken, masa tenisi, boks, kürek ve yüzme sporlarında mücadele ediyor.

Futbolda tarihi başarılar

Fenerbahçe, ana branşı olan futbolda çok önemli başarılara imza attı.

Sarı-lacivertliler, 19'u Süper Lig, 6'sı Milli Küme ve 3'ü Türkiye Futbol Şampiyonası adı altında toplamda 28 kez Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Kupası'nı 6, Türkiye Süper Kupası'nı ise 9 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 1 Balkan Kupası, 8 Başbakanlık Kupası, 2 Atatürk Kupası, 16 İstanbul Ligi, 4 İstanbul şildi, 1 İstanbul Kupası, 1 General Harrington Kupası, 4 Donanma Kupası ve 12 TSYD Kupası kazandı.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, 2012-2013 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı gösterdi.

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