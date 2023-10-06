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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının çalışmalarına başladı

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Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının çalışmalarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 8 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 8 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Spartak Trnava ile oynanan müsabakada forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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