Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.

59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Josef, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.

89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.

Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş derbi mücadelesinden beraberlikle ayrıldı

Rakibi karşısında iki defa geriye düşen siyah-beyazlı ekip ikinci yarıda etkili bir oyun sergiledi. İlk yarıyı 2-1 geride tamamlayan Beşiktaş, Josef de Souza'nın iki golüyle sahadan 2-2 berabere ayrıldı.

Bu sezon dördüncü kez rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, puanını 25'e yükseltti.

Süper Lig'de 10. kez puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, 42 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un 17 puan gerisine düştü.

Önder Karaveli yönetiminde 4 puan

Beşiktaş, 19 Yaş Altı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli yönetimindeki 2 maçta 4 puan topladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından görev verilen Karaveli yönetiminde geçen hafta Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 17. haftada ise derbide Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Son 7 maç 6. puan kaybı

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçında altıncı kez puan kaybı yaşadı.

Geçen hafta Yukatel Kayserispor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa (1-1) ve Fenerbahçe (2-2) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş son 7 maçta Atakaş Hatayspor'a (0-1), Trabzonspor'a (1-2), Aytemiz Alanyaspor'a (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu.

Son dönemdeki derbi maçlarda kolay yenilmiyor

Beşiktaş son dönemde derbi maçta yenilmeme geleneğini sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, son 7 sezonda teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'nın yanı sıra teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile 26 derbi maçına çıktı.

Söz konusu 7 sezondaki 26 derbi maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 12 galibiyet elde eden Beşiktaş, 8. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, iki rakibine bu dönemde 6 kez mağlup oldu.

Bu periyotta Fenerbahçe ile 13 maça çıkan Beşiktaş, bunların 4'ünü kazandı. Rakibi karşısında 6 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, söz konusu karşılaşmalarda 3 kez mağlup oldu.

Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray karşısında ise daha başarılı performans sergiledi. Sarı-kırmızılı rakibini 8 defa yenen siyah-beyazlı ekip, 2 maçı berabere tamamladı. Beşiktaş, son 7 sezonda Galatasaray'a 3 kez yenildi.

Bu sezonun ilk derbi maçında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve 2 derbi maçında 4 puan topladı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca Fenerbahçe'ye son 4 maçta mağlup olmadı. Bu sezon rakibiyle berabere kalan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmaları 4-3'lük galibiyet ve 1-1 beraberlikle tamamladı.

2019-2020 sezonunda ikinci yarısında rakibini 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ilk yarıdaki derbi mücadelesinde ise Fenerbahçe'ye 3-1 yenilmişti.

Derbide 2 puan yitiren Fenerbahçe'nin lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 14. dakikada yıldız oyuncusu Mesut Özil'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın 25. dakikadaki golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 30. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle yeniden öne geçti ve devreye 2-1 galip girdi.

İkinci yarıya durgun başlayan sarı-lacivertliler, 59. dakikada Josef de Souza'nın golüne engel olmadı ve maçta eşitlik oldu. Kalan bölümde gol bulmayı başaramayan Fenerbahçe, 2 kez öne geçtiği mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Ligde 16. haftada Gaziantep FK'ye 3-2 yenilerek Trabzonspor ile puan farkını azaltma avantajını yitiren sarı-lacivertliler, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak Trabzonspor'un 3 puan aldığı haftada 2 puan daha kaybetti.

Fenerbahçe, bu beraberlikle puanını 28 yaparak haftayı 5. sırada kapattı ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşerek zirve yolunda yara aldı.

Sarı-lacivertli takımın derbiyi köşe vuruşu kullanmadan tamamlaması dikkati çekti.

Mesut'un 6. golü

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ligdeki 6. golünü Beşiktaş ağlarına gönderdi.

Sarı-lacivertlilerin 12. dakikada kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen yıldız isim, 14. dakikada topu filelerle buluşturdu.

Mesut, böylece ligdeki 14. maçında 6. golüne ulaştı.

Berisha geç açıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Mergim Berisha, gollerine devam etti.

Sarı-lacivertliler katıldıktan sonra alışma sürecinde bekleneni veremeyen ve tepki alan golcü oyuncu, son dönemde gol yollarında açıldı.

Ligde Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Beşiktaş karşısında atan 23 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da da takımına 2 golle katkı verdi.