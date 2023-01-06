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Fenerbahçe içeride, Galatasaray dışarıda etkili

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü derbide karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray'ın iç saha ve deplasman performansları dikkati çekiyor.

SPOR 06.01.2023, 13:23
Fenerbahçe içeride, Galatasaray dışarıda etkili

Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, bu sezon iç sahada etkili bir görüntü sergiledi.

Deneyimli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sezona başlayan sarı-lacivertliler, hem ligde hem de Avrupa'da taraftarı önünde iyi bir oyun ortaya koydu.Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise bu sezon ligde 16 maç yaparken bunların 9'una deplasmanda çıktı.

Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynaması sebebiyle kısmen daha zorlu görünen bu süreçte iyi bir grafik sergilemeyi başardı.

Fenerbahçe evinde çok etkili

Fenerbahçe, bu sezon taraftarı önünde çok iyi bir grafik ortaya koydu.

Sezona temmuz ayında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle başlayan sarı-lacivertliler, şu ana dek tüm kulvarlarda Kadıköy'de 16 müsabaka oynadı.

Söz konusu süreçte 9 lig, 6 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Fenerbahçe, sadece 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, bahsi geçen müsabakalarda ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet elde ederken, birer beraberlik ve mağlubiyetle 22 puan topladı.

Avrupa'da bu sezon ev sahibi olduğu 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile berabere biten karşılaşmanın uzatmalarında ise rakibine mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, kupada ise iç sahada oynadığı tek maçını kazanarak tur atlamıştı.

Golsüz maçı yok

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada en çok dikkati çeken istatistiğe ise gol yollarında imza attı.

Sarı-lacivertliler, bahsi geçen 16 resmi müsabakanın tamamında en az 1 gol bulmayı başardı.

Ligdeki 9 maçta taraftarını 26 kez güldüren Fenerbahçe, 2,8'lik bir gol ortalamasına ulaştı.

Avrupa'da 6 maçta ise 15 gol bulan sarı-lacivertliler, 2,5 ortalamayla oynadı. Fenerbahçe, kupadaki tek maçında da 3 kez rakip fileleri sarstı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu bu istatistikle bu sezon taraftarı önünde tüm kulvarlarda 44 gol atarken, maç başına 2,7'lik rakama ulaşmayı bildi.

Galatasaray, deplasmanda 6 maçta kalesini gole kapattı

Galatasaray, bu sezon deplasmanda taraftarını memnun edecek bir performans ortaya koydu.

Avrupa'da yer almaması nedeniyle Fenerbahçe'ye göre bu sezon daha az maça çıkan sarı-kırmızılılar, sadece ligde 9 deplasman müsabakası oynadı.

Galatasaray'ın, söz konusu maçlardaki en dikkat çekici istatistiği ise deplasmanda az gol yemesi oldu.

Oynadığı 9 müsabakanın 6'sında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, sadece 3 maçta gol yedi.

Söz konusu 9 maçta sadece 1 kez yenilen Galatasaray, 2 kez ise beraberlik yaşadı. Bahsi geçen karşılaşmalarda 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, konuk olduğu müsabakalardan 20 puan çıkarmayı başardı.

Galatasaray, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

Derbinin sonucu kalecilerin elinde

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki file bekçisi Altay Bayındır ile Galatasaray'ın 36 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'de 4. sezonunu yaşayan Altay Bayındır ve Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Altay Bayındır, kaleyi kaptırmadı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, ligde geride kalan 16 maçın tamamında forma giydi.

Sarı-lacivertli ekip, Altay'ın kalede olduğu söz konusu müsabakalarda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, bu maçlarda kalesinde 17 gol gördü.

Altay Bayındır, forma giydiği lig maçlarının 8'inde kalesini kapatırken, diğer 8 karşılaşmada 17 gole engel olamadı.

Sarı-lacivertli takımın kaptanının, 6. kez Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor. Fenerbahçe, Altay'ın kaleyi koruduğu 5 Galatasaray derbisinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Altay, Galatasaray derbilerinde birer kez 1 ve 3 gol yedi. Genç file bekçisi, 3 derbide ise kalesini gole kapattı.

Muslera'nın 27. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 27. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın kalecisi, bu sezonki 16 maçın 15'inde kaleyi korudu. Çıktığı 7 mücadelede kalesini kapatan Uruguaylı kaleci, diğer 8 karşılaşmada 12 gole engel olamadı.

Muslera, daha önce 22'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takımla yapılan 26 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 10 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son dönemde yapılan derbilerde gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 46'sı Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 57 randevusunda hakemler toplam 43 kırmızı, 340 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 57 maçta sarı-lacivertli futbolcular 22, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda 2'şer, Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves 2'şer, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç ve Marcel Tisserand ise birer kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Son derbide 7 sarı kart

İki takım arasında geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı.

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı müsabakada sarı-lacivertli takımdan Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

Galatasaray'dan ise Marcao, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı sarı kart gören isimler oldu.

Derbinin golleri yabancılardan

İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 24 derbide Fenerbahçe 21 kez ağları havalandırdı, Galatasaray ise rakibine 20 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 41 golün 28'ini yabancı futbolcular, 12'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süreçteki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Fenerbahçe'nin söz konusu 21 golünün 16'sını yabancı, 5'ini ise Türk oyuncular filelere gönderdi. Galatasaray'ın 20 golünün 12'sini yabancı, 7'sini de Türk oyuncular attı, bir gol de rakip futbolcudan geldi.

21 yabancı oyuncu gol attı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geride kalan 10 sezonda yapılan derbilerde 21 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında 2012-2013 sezonu başında 12 Eylül 2012'de Erzurum'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı TFF Süper Kupa müsabakadan bu yana yapılan 24 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan 8 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.

Söz konusu dönemde iki takımdan da beşer Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarında 4 futbolcu rekabette daha önce gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'den Miguel Crespo, Miha Zajc ve Serdar Dursun, Galatasaray'dan da Kerem Aktürkoğlu, daha önceki derbilerde birer kez ağları havalandırdı.

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