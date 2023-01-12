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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
SPOR 12.01.2023, 11:28
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 15 Ocak Pazar günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koşu çalışmasıyla başladı.
Antrenmana, takımdan ayrı bireysel çalışan Joao Pedro ile son idmandan darbeye bağlı ağrısı bulunan Nazım Sangare katılmadı.
Futbolcuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği öğrenildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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