Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı İzle.Fenerbahçe Galatasaray Maçı hangi kanalda

Genel rekabet

Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 393. kez karşı karşıya gelecek. 112 yıllık rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler geride kalan 392 maçın 146'sını kazanırken, sarı-kırmızılı ekip bu süreçte 124 kez galip geldi. 122 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole Galatasaray 488 golle karşılık verdi.

Ezeli rakipler, lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan sarı-lacivertliler, rakibine karşı 50'ye 34'lük bir üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Güncel rekabet

23. haftayı topladığı 48 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe, son haftalarda istikrarlı sonuçlar elde etti. Son mağlubiyetini 13. haftada Gaziantep deplasmanında alan sarı-lacivertliler, yükselen form durumunu iç sahadaki performansına dayandırıyor. Kadıköy'deki son mağlubiyetini 12. haftada Yeni Malatyaspor karşısında alan sarı-lacivertliler, bu maçın ardından evinde oynadığı 5 maçtan 15 puan çıkarmayı başardı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynaıdğı son 5 maçta 3 gol yerken, rakip ağları 13 kez havalandırdı.



Galatasaray ise deplasmanlarda zaman zaman zorlanıyor. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 11 maçta sadece 1 kez kaybeden ve 23. haftayı 45 puanla 2. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, rakiplerine konuk olduğu 11 maçın 4'ünden puansız ayrıldı. Buna karşın Fatih Terim'in ekibi, 19. haftada Beşiktaş'a 2-0 mağlup olduğu derbinin ardından dörtte dört yaptı.



Derbinin anahtarı

Ezeli rekabette geride kalan maçlara bakıldığında ilk gol büyük önem taşıyor. Dev derbide son 55 karşılaşmada öne geçen taraf sadece 4 kez sahadan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe ilk golü attığı 23 maçtan galip ayrılırken, Galatasaray da golsüz eşitliği bozduğu 11 maçta kazanan taraf oldu. Kadıköy'de geçtiğimiz sezon oynanan maçta ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamamış ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.



Muhtemel 11'ler



Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i (4-2-3-1) Altay; Serdar, Nazım, Szalai, Caner; Ozan, Sosa (Gustavo); Mert Hakan, Samuel, Valencia; Thiam



Galatasaray'ın muhtemel 11'i (4-1-4-1) Muslera; Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan; Arda, Belhanda, Onyekuru, Oğulcan; Mohamed