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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Halil Umut Meler Halil Umut Meler düdük çalacak
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
SPOR 06.01.2023, 13:26
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