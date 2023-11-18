Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor
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İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, salonda gerçekleştirilen...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, salonda gerçekleştirilen antrenmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, akşam yapacağı ikinci idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
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