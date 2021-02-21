Fenerbahçe evinde yara aldı

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.
42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat topa sahip oldu.
76. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
83. dakikada Szalai'nin soldan ortasında, ceza sahasında Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
90+7. dakikada Mesut Özil'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.
Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.