Fenerbahçe evinde yara aldı

Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

59. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin pasıyla Gökdeniz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Altay'ı geçmek isteyen Gökdeniz, dar açıdan şutunu attı, kaleye giden topa son anda Szalai dokundu ve meşin yuvarlak kornere gitti.

75. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Sosa ön direğe ortasını yaptı, Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin sağına uzanarak topu kontrol etti.

83. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Valencia, çalımlarla ceza sahasına girdi. Üç rakibinden kurtulan Valencia açısını düzeltip şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

86. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Thiam kafayı vurdu, yan direğe çarpan top, kaleci Boffin'e de çarpıp altı pas içine düştü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada Antalyaspor net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Podolski'nin pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Gökdeniz'in şutunda, top üst direğe de çarparak auta gitti.

90+5. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Valencia ile duvar pası yapan Cisse, ceza sahasına girdi. Cisse'nin ayağının üstüyle yaptığı vuruşta, kaleci Boffin son anda topu kurtardı.

Mücadele 1-1 sona erdi.