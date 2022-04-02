Fenerbahçe deplasmanda 4 golle kazandı

11. dakikada topu önünde bulan Rossi, ceza sahasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunma arkasına atılan topu Gavranovic kontrol etmek istedi. Kaleci Altay çıkarak topun sahibi oldu.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Rossi'nin önüne attı. Ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

36. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-3.

74. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, Zajc'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı savunma karşıladı. Dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Serdar Dursun ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İsmail Kartal: Oyuncuların performansı her geçen gün yükseliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, buraya gelirken iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini vurguladı.

Buradan alacakları galibiyeti Ali Koç'a armağan edeceklerine söz verdiklerini aktaran Kartal, "Başkanımıza karşı da sözümüzü yerine getirdik. Onun için başkanımızın doğum günü tekrardan kutlu olsun. Yükselen bir performansımız var. Oyuncularımın her geçen gün performansı yükseliyor. Bireysel olarak da performanslarının gelişim gösterdiğini görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.