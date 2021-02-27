Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, çeşitli gerekçelerle kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.
Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.