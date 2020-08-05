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Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut getirildi

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörünün Erol Bulut olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Erol Bulut getirildi

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının başına teknik direktör Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten "Yuvana hoş geldin Erol Bulut' başlığıyla yapılan açıklamada, "25 yıl önce çubuklu formamızı ilk kez giyen, tarihimizin en anlamlı ve unutulmaz şampiyonluklarından biri olan 1995-1996 şampiyonluğumuzu getiren golün pasının sahibi olan Erol Bulut, futbol A takımımızın teknik direktörü olarak camiamıza geri dönüyor." ifadeleri kullanıldı. 

Fenerbahçe'de 1995-1999 yılları arasında forma giyen ve 136 maçta 11 gol attıktan sonra kariyerine başka takımlarda devam eden Erol Bulut'un sarı-lacivertli takımın başına bu sefer teknik direktör olarak döndüğü belirtilerek, "Fenerbahçe ailesi olarak saha dışında camiamızın eşsiz desteği ve güveni, saha içerisinde yakalayacağımız birlik, beraberlik, takım ruhu ve mücadeleyle birlikte eşsiz zaferlere ve kupalara yürüyeceğimize inancımız tam." görüşlerine yer verildi.

2 yıllık anlaşma

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Erol Bulut ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, geride kalan sezonda ise Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.

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