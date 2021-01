Fenerbahçe, Çaykur Rizespor engelini tek golle geçti

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada pozisyon üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, 45+1. dakikada Enner Valencia'nın kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Akkan'ın topu kendi filelerine göndermesiyle bulduğu golle, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Ligde puanını 45'e yükselten Fenerbahçe, yarın Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ın 1 puan önünde maç fazlasıyla lider durumda.

Valencia, gol yollarında performansını artırdı

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Enner Valencia, son haftalarda gol yollarındaki performansıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol atan Valencia, Çaykur Rizespor mücadelesinde gole katkı yaptı.

Müsabakanın 45+1. dakikasında Valencia'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak önce direğe sonra Gökhan Akkan'a çarparak filelerle buluştu.

Osayi-Samuel ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla ilk maçına çıktı.

Müsabakanın 61. dakikasında Thiam'ın yerine oyuna dahil olan Samuel, kalan bölüme etkili olamadı.

Pelkas, sakatlık geçirdi

Fenerbahçe'nin beğenilen ismi Dimitris Pelkas, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 61. dakikasında kendisini yere bırakan Pelkas, oyundan çıkarken adalesini tuttu.

Pelkas, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

Sumudica tribüne gönderildi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, tribüne gönderildi.

Müsabakanın 20. dakikasında sarı kartla uyarılan Sumudica, 70. dakikada hakem Abdulkadir Bitigen'i alkışlayınca, ikinci kez sarı kart ve ardından kırmızı kart gördü.

Sumudica, kalan bölümde kulübede yer alamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: 90 dakikaya bakınca oynayarak değil, savaşarak kazanılması gereken bir maçtı

Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, Çaykur Rizespor'un iyi defans yaptığını belirtti.

Rakiplerine iyi karşılık verdiklerini dile getiren Bulut, "90 dakikaya bakınca oynayarak değil, savaşarak kazanılması gereken bir maçtı. Oyuncularımız da bunu iyi yaptı. Üç puan aldığımız için mutluyuz. Maç öncesinde flaşta konuştuğum cümleler stüdyoda farklı yansıtıldı. O yüzden böyle olduğu sürece tutumumuz değişmeyecek. Bize olan yaklaşım yanlış şekilde devam ediyor. Bu bizleri memnun etmiyor." diye konuştu.

Bir basın mensubunun transfer gündemlerinde bulunan İrfan Can Kahveci'yle ilgili sorusu üzerine, "İrfan Can ile ilgili fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an Başakşehir'de oynuyor." cevabını veren Bulut, şunları kaydetti:

"Sadece kendi evimizde değil deplasmanda da kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe sahaya çıktığında kazanmak için oynuyor. Evimizde kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Önümüzde uzun bir süreç var. 19 haftalık süreç var. Maksimum galibiyeti yapıp hedefe ulaşmak istiyoruz."

Yeni transfer Attila Szalai'nin çabuk uyum yakaladığını aktaran Bulut, Dimitris Pelkas'ı arka adalesinde sertleşme olduğu için oyundan aldığını, Yunan oyuncunun durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: Hakem tamamen takdir haklarını diğer takımdan yana kullandı

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in tüm takdir haklarını sarı-lacivertlilerden yana kullandığını savundu.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kartal, takımlarının iyi bir performans sergilediğini belirterek, "Takımımız gayet iyi ve dirençliydi. Önceden izlediğimiz Rizespor'dan çok daha iyi durumdaydı. Bundan sonra daha iyi olacağına da inanıyorum." dedi.

Hakem Bitigen'i eleştiren Kartal, "Hakem hataları her zamanki gibi burada da vardı. Pozisyonu yeniden izlediğimizde gol mü, değil mi anlayabiliriz. Bizim hocaya neden kırmızı kart verdiğini bilmiyorum. Herhalde Rumence küfür etti. Bizim hakem anladığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart verdiğini düşünüyorum. Yoksa bizim önümüzde olmasına rağmen ne yaptığını görmedik. Hakem tamamen takdir haklarını diğer takımdan yana kullandı. İnşallah önümüzdeki maçta daha iyi oynarız ve ileri doğru gideriz." diye konuştu.

Teknik direktörleri Marius Sumudica'nın ilk maçında kırmızı kart görmesine üzüldüğünü aktaran Kartal, "Oyuncumuz Fabricio Baiano'nun gördüğü ikinci sarı kartın doğru olduğunu düşünüyorum. İlk maçta hocamızın kırmızı kart görmesine çok üzüldüm. Sarı kart bu kadar kolay gösterilmemeli." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, yeni transferlerin oynamaya başlaması ve eksik futbolcularının dönmesiyle çok daha iyi bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü Margarit: Bugün VAR sistemi sadece Fenerbahçe için çalıştı

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, VAR sisteminin uygulanış şeklini eleştirdi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Margarit, taktik olarak ilk yarıda iyi bir performans ortaya koyduklarını belirtti.

İlk yarının sonunda şanssız bir gol yediklerini aktaran Margarit, "İkinci yarı rakibimizin üzerinde baskı kurduk. Bence attığımız gol geçerliydi ama bugün VAR sistemi sadece Fenerbahçe için çalıştı, bizim için çalışmadı. Oyuncularımızı tebrik ediyorum çünkü son dakikaya kadar mücadele ettiler." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörleri Marius Sumudica'nın kırmızı kartla tribüne gönderilmesini haksız bulduğunu kaydeden Margarit, "Bu kadar ucuz, bu kadar basit kart çıkması gerçekten kabul edilebilir değil. Ne için o kartlar çıktı merak ediyoruz. Hocalar aynı zamanda hakemlerle diyalog halinde olmalıdır. Hakem otomatik sarı kartla geliyor. Ne rakip oyunculara ne de hakemlere kötü bir söz olmadı. Hepimiz insanız ve konuşmak zorundayız." diyerek sözlerini tamamladı.

Maçın özeti

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

34. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti: 1-0

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

52. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında altıpasın önünde iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada yarı sahasından aldığı topu Fenerbahçe ceza sahasına kadar süren Michalak'ın sol çaprazdan şutunda, Serdar Aziz'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

77. dakikada Soderlund ile yaptığı verkaçla altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Samudio'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.