Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Avrupa kupalarında 603. kez sahne alacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın Almanya ekibi Bayern Münih'e konuk olacak Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 603. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında yaptığı 602 karşılaşmada 338 galibiyet aldı, 264 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.

Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertli ekip, iki müsabakadan da mağlup ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekibin kulvarlarına göre Avrupa kupalarında oynadığı maçlar, galibiyet ve yenilgi sayıları şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi THY Avrupa Ligi 400 227 173 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 8 3 5 FIBA Avrupa Ligi 18 9 9 Kupa Galipleri Kupası 6 3 3 Saporta Kupası 52 26 26 Koraç Kupası 64 35 29 Kuzey Avrupa Ligi 14 7 7 FIBA Avrupa Kupası 40 28 12 TOPLAM 602 338 264

THY Avrupa Ligi'nde 400 maç

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 400 karşılaşmaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 227 galibiyet elde etti, 173 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda sahne aldı. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.

Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunanistan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 mağlup oldu.

Avrupa kupalarında ilk Dörtlü Final 2005'te

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe, dördüncülükle yetindi.

THY Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final oynadı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 5 kez Dörtlü Final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019'da son 4 takım arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, 2015 ve 2019'da dördüncü, 2016 ve 2018'de ise ikinci oldu.

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunanistan ekibi Olympiakos'u yenerek ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde son 2 sezonda ise adını Dörtlü Final'e yazdıramadı. Organizasyonda 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırıldı.

Kadrosunu büyük oranda yeniledi

Fenerbahçe Beko, 2022-2023 sezonu öncesinde kadrosunda büyük oranda değişikliğe gitti.

Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen THY Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı elde edemeyen sarı-lacivertliler, başantrenör Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı.

Başantrenörlüğe 2 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Dimitris Itoudis'i getiren Fenerbahçe, kadrosuna da önemli oyuncular dahil etti.

Jan Vesely ile Nando de Colo gibi oyuncularla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Nick Calathes, Nemanja Bjelica ve Scottie Wilbekin'in de arasında yer aldığı 8 isimle kadrosunu güçlendirdi.