Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın survivor korona corona koronavirüs
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Çeşme ve Alaçatı' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Çeşme ve...
Biz toplumun her kesimini kapsayan bir siyaseti hayata geçirmek istiyoruz
Biz toplumun her kesimini kapsayan...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Lübnan'da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Lübnan'da
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 milyon 548 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
MEB'den ilkokul öğrencilerine iki yeni çalışma seti
MEB'den ilkokul öğrencilerine iki yeni...

Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Fenerbahçe Beko, başantrenör Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanını yaptı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni başantrenörü Igor Kokoskov yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın, kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

İdmanın taktik ve şut organizasyonlarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Sırp başantrenörün antrenman öncesi teknik ve idari kadro ile bir araya geldiği, daha sonra ise basketbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.