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Fenerbahçe Antalyaspor'u konuk edecek

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Fenerbahçe Antalyaspor'u konuk edecek
Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol Süper Lig lideri Fenerbahçe, sezonun 5. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Bitexen Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

Kırmızı kart cezası olan İsmail Yüksek forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek.

Orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Uzun dönemli sakatlıklarının ardından takımla çalışmaya başlayan Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'un ise kadroda yer bulması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dominik Livakovic de İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde Fenerbahçe formasıyla bu maçta ilk kez kaleyi koruyacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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