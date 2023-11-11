Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'e 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve lige en iyi başlangıç anlamında rekor kıran Fenerbahçe, geçen Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup olarak serisini sonlandırdı. Ligde 11 hafta sonunda 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, 31 puanı bulunan Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanında 2-0 kaybeden İsmail Kartal'ın ekibi, üst üste 2 resmi maçta alınan yenilgilerin ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

- Fenerbahçe'de Fred saha çalışmalarına başladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında ameliyat edilen Becao ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlığı bulunan Djiku, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'tan yararlanamayacak. Bu isimlerin yanı sıra Trabzonspor karşısında kırmızı kart gören İsmail Yüksek de takımını yalnız bırakacak.

Pendikspor deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayan Fred, saha çalışmalarına başladı. Brezilyalı futbolcu, Adana Demirspor deplasmanında forma giyebilir.

- Savunmada sıkıntı sürüyor

Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.

Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.