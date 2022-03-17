Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenledi

Fenerbahçe Kulübü, kadrosunda bulunan genç oyuncuları İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu için imza töreni düzenledi.

SPOR 17.03.2022, 22:20
Fenerbahçe, 6 genç futbolcusu için imza töreni düzenledi

Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törene, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, futbol akademisi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve futbolcuların yakınları katıldı.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, genç oyuncular söz konusu olunca camianın fazlasıyla heyecanlandığını belirtti.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren akademiye önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Koç, "Antalya kampımızda akademiden 11 oyuncumuz A takımla idman yaptı. Slavia Prag maçında 5 kişi kadrodaydı. Dört sene evvel hayal ettiklerimizin çok daha yakınındayız. Fenerbahçe için tarihi günlerden biri. 6 sporcumuz, Fenerbahçe'nin geleceğine maddi ve sportif açından katkı yapma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Teknik kadronun genç oyunculara özen gösterdiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"İsmail (Kartal) hocanın cesaretini sahada görüyorsunuz. Genç oyuncularımızı korumamız lazım. Geçmişte 21 yaş altı şampiyon kadromuzdan bir kişi A takıma giremedi. Aynı hataları yapmak istemiyoruz. Fenerbahçe, A takıma ve ligdeki diğer takımlara futbolcu yetiştirecek. Buna adım gibi inanıyorum. Tahir Karapınar, hayallerinin yarısını gerçekleştirse, Fenerbahçe'yi uçurur. Attığımız adımlar meyve vermeye başladı. Tüm camiaya hayırlı ve uğurlu olsun."

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon performansının çok yükseldiğini ve onunla sözleşme imzalamaktan duydukları mutluluğu aktaran Koç, Muhammed Gümüşkaya'yı ise sezon başında 6-7 takımın istediğini ama kendilerinin bunu kabul etmediğini kaydetti.

Arda Güler için "İnşallah hep güler" ifadesini kullanan Koç, camianın kendisini izlemekten keyif aldığını belirtti.

Ertuğrul Çetin'in 11 yaşından beri altyapıda olduğunu hatırlatan Koç, genç file bekçisinin çok profesyonel bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

İmzaladıkları kontratlar içinde kendilerini en çok Melih Bostan'ın sözleşmesinin yorduğunu vurgulayan Koç, İsak Vural ile ilgili de şöyle konuştu:

"Takımımızın en yeni üyesi. Onu Arda ile Ferdi'ye teslim ettim. Ferdi'nin hikayesiyle çok benzer. Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip edenler biliyordu. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak 4 lisan biliyor. İsak'ın babası Türk, annesi İsveçli. 12 yaşından beri Portekiz'de. İsak'ın babası fanatik derecede Fenerbahçeli. Evlatlarını da öyle yetiştirmiş. İsak, Türkiye'de pek yaşamadı ama babasından dolayı Fenerbahçe'yi yaşıyor. Çok büyük beklentilerimiz var. A takımda idman yapacak ve 19 yaş altı takımında oynayacak. Orada Arda'nın eksikliğini dolduracak. Çok uzun süreler Fenerbahçe'ye katkısı olacağını düşünüyorum."

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