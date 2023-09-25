Fatih Terim'in Yeni Adresi Belli Oldu: Fiorentina ile Yeniden Buluşma

Türk futbolunun önemli isimlerinden olan ve en son 2021-2022 sezonunda Galatasaray'ın başında bulunan Fatih Terim'in yeni görev yeri netleşti. Sarı-kırmızılı camianın efsanevi teknik direktörü, eski kulübüne dönüş yapmak üzere hazırlıklara başladı. Bu gelişme, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

Fatih Terim'in Yeni Durağı Netleşti: Eski Takımına Geri Dönüş

10 Ocak 2022 tarihinde, Giresunspor mağlubiyeti sonrası Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim, bu tarihten sonra herhangi bir kulüple anlaşma imzalamamıştı. Ancak şimdi başarılı teknik direktör, yeni bir görev için hazır. Sabah'ın haberine göre; Terim, eski takımı Fiorentina'nın başına geçecek.

A Milli Takım İddiaları ve Fiorentina'nın Süpriz Hamlesi

Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılışının ardından A Milli Takım'ın başına geçeceği söylentileri vardı. Ancak Serie A liginin dikkat çeken takımlarından Fiorentina, bu iddialara son verdi. İtalyan kulübü, Fatih Terim ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Fiorentina ile Fatih Terim Arasındaki Eski Bağ

70 yaşındaki deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Fiorentina'da daha önce 2000-2001 sezonunda da görev yapmıştı. İtalyan takımında 28 maçta yer alarak, 10 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 11 beraberlik elde etmişti. Fiorentina, Fatih Terim'in yönetiminde 9. sırayı garantilemişti.

Fatih Terim’in Fiorentina Kariyeri: İstatistikler ve Başarılar

Fiorentina'da görev yaptığı dönemde, Terim ortalama 1,46 puan toplamıştı. Tecrübeli teknik adamın, İtalyan ekibinde bu sefer daha da yüksek başarılara imza atacağına inanılıyor.

Fatih Terim'in yeni durağı belli oldu ve bu durum Türk futbolseverler arasında geniş yankılar uyandırdı. Efsanevi teknik adam, Fiorentina ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Önceki deneyimlerinin ardından, bu yeni görevin Terim için neler getireceği merak konusu. Ancak kesin olan bir şey var; Türk futbolunun bu önemli ismi, yurt dışında da başarılara imza atmaya devam edecek.