Fatih Terim: Lazio önünde oyuncularıma güveniyorum

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın yarın Lazio ile yapacağı maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yanı sıra Olympique Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı E Grubu'nun UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu belirten Terim, "Gruptaki 4 takım da Avrupa kültürü olan ekipler. Bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz kimsenin yadırgamayacağı bir grup. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilkinde Lazio ile karşılaşacağız. Meslektaşım Maurizio Sarri yönetiminde çok da güçlü, şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı. Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, buraya alışmış, önemli işler yapabilecek bir takım." diye konuştu.

Lazio'nun iyi bir kadrosu olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Lazio'da herhangi bir oyuncunun diğerlerinden önde veya iyi olduğunu söylemek diğer oyunculara büyük haksızlık olur. Son Milan maçına kadar lige de iyi başlamışlardı. Karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş, yaş ortalaması çok genç olan bir Galatasaray var. Ancak ben oyuncularıma güveniyorum. Muhakkak ki hata yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirerek herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, genç futbolcuların UEFA Avrupa Ligi arenasında kendilerini göstermesi gerektiğini aktararak, "Kolay bir maç olmayacak ama ben yarınki programda Galatasaray-Lazio maçını seyrederdim. Keyifli geçeceği kesin. Takımıma, gençlerimize ve diğer arkadaşlarıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Terim, zemin yenileme çalışmaları nedeniyle henüz Türk Telekom Stadı'nda maça çıkamadıklarını hatırlatarak, "Bu sezonki 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Kendi evimizde ilk kez oynuyoruz. Bunların 8'ini de kaybetmedik. Kendi sahamız, seyircimiz ve taraftarımızla ilgili özlemimiz var. Gruptaki her maç zor. Sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray için uğraşacağız." şeklinde görüş belirtti.