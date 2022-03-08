Fatih Terim'den Burak Elmas'ın Barcelona maçı davetine yanıt

Galatasaray'dan sezon ortasında ayrılan teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas'ın 10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda oynanacak maç için yaptığı davete teşekkür etti.

Terim, Burak Elmas'a hitaben yaptığı açıklamada, "Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın saha sonuçlarından bağımsız olarak kendisi için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp olduğunu vurgulayan Terim, "Bilmenizi isterim ki perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu ve heyecanla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi taraftarlarımızla yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. İnanıyorum ki İstanbul'da turu geçen taraf biz olacağız." görüşlerine yer verdi.