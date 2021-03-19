Fatih Karagümrük, Kayserispor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, futbolcularının verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Canel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Üç hafta sonra galibiyetle buluştuk. Teknik ekibi ve futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Futbolcularımız istekli, arzulu, coşkulu bir şekilde oynadı. Verilen görevleri harfiyen yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

"Geriden oyun kurup, birinci bölgeden ikinci bölgeye, oradan da üçüncü bölgeye akıllı ve sabırlı bir şekilde çıkıp, iyi pas yaparak, pozisyon vermeden, bulduğumuz pozisyonları değerlendirerek galip geldik." diyen Canel, şunları kaydetti:

"Biz iki haftadır yüzde 67'ye 33 oranlı futbol oynadık. Maçların genelinde oyun hakimiyeti bizdeydi ama kaçırdığımız goller oldu. MKE Ankaragücü maçında en az 5 yüzde yüzlük gol kaçırdık. Bugün golü bulunca galibiyet geldi. Karagümrük formasını giyen bütün arkadaşlar, ellerinden gelen her şeyi vermeye çalışıyor."

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Ganchev: Tek amacımız ligde kalmak

Hes Kablo Kayserispor'da teknik sorumlu Ivko Ganchev, bu sonucu beklemediklerini söyledi.

Ganchev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak çok zor çünkü hem 3 puan kaybettik hem de 3 fark yedik. Hiç beklemediğimiz bir sonuç. İlk devre Fatih Karagümrük belki de bir pozisyon buldu, o da gol oldu." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük'ün ikinci yarıda daha organize gelip ikinci golü bulduğunu vurgulayan Ganchev, "Bizim 2-0'dan sonra 1-2 uygun pozisyonumuz vardı, maalesef atamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Ganchev, "Tek amacımız ligde kalmak. Ne gerekiyorsa bütün futbolcular ve teknik ekip olarak son maça kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Bu takım Süper Lig'de kalacak." ifadelerini kullandı.

Maçın özeti

17. dakikada Hedenstad'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini dönüp şutunu çekti, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Castro'nun ceza sahası çizgisi gerisinden ortasında Jimmy Durmaz topa gelişine voleyi vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

38. dakikada orta alandan topu süren Castro'nun uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

52. dakikada Muhar'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Viviano topu önledi.

58. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Balkovec'in soldan pasında savunmanın arkasına sarkan Castro, müsait durumda sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-0

60. dakikada Hedenstad'ın pasında topla buluşan Salibur, ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi.

73. dakikada Pedro Henrique'nin sağdan ortasında İlhan Parlak topa kafayı vurdu, kaleci Viviano meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

86. dakikada Fatih Karagümrük, üçüncü golünü buldu. Lens'in pasında ceza sahası içinde kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kalan Sobiech, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 3-0

88. dakikada Emre Demir'in pasında ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.