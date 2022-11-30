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Fas, gruptan çıkmak için Kanada karşısında
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında yarın Kanada ile karşılaşacak.
SPOR 30.11.2022, 10:38
Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek.
Fas'a tarihindeki ikinci son 16 turu bileti için beraberlik de yetiyor. Kanada'nın kazanması halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı yenmesi gerekecek. Kanada'nın kazanması, Belçika'nın da Hırvatistan'ı yenmesi durumunda Fas ve Hırvatistan'dan kimin tur atlayacağını averaj belirleyecek.
Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.
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