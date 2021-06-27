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F1 Steiermark Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Steiermark Grand Prix'sini Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.

F1 Steiermark Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Sezonun 8. mücadelesi, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı.

Hollandalı sürücü, ilk sırada başladığı yarışı 1 saat 22 dakika 18.925 saniyede bitirerek kariyerindeki 14'üncü Formula 1 zaferini elde etti.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, yarışı liderin 35.743 saniye gerisinde tamamladı ve ikinci sırayı aldı. Mercedes'in diğer pilotu Fin Valtteri Bottas da liderden 46.907 saniye sonra bitiş çizgisini geçerek podyumun üçüncü basamağına çıktı.

Formula 1'de sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'si, aynı pistte 3-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 156 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 138

3. Sergio Perez (Meksika): 96

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 86

5. Valtteri Bottas (Finlandiya): 74

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 252

2. Mercedes: 212

3. McLaren: 120

4. Ferrari: 108

5. AlphaTauri: 46

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