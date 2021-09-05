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F1 Hollanda Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. ayağı Hollanda Grand Prix'sini Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

F1 Hollanda Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte düzenlenen yarışa seyirci avantajıyla çıkan Hollandalı pilot, ilk sıradan başladığı mücadelenin pit-stop stratejilerinde, rakibi Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a karşı üstünlük kurdu.

Yarışın büyük bölümünde Hamilton ile arasındaki liderlik mücadelesinden galip çıkan Verstappen, özelikle son turlarda rakibiyle arasındaki zaman farkını açtı ve 1985'ten sonra ilk kez Hollanda'da düzenlenen yarışı 1:30:05.395'lik süresiyle ilk sırada bitirdi.

Bu zaferle pilotlar klasmanında Hamilton'ı geçerek yeniden zirveye çıkan Verstappen, bu sezon yedinci kez yarış kazandı.

Hamilton, liderin 20.932 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı pilotun takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas ise liderin 56.460 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı. AlphaTauri'nin Fransız sürücüsü Pierre Gasly ise dördüncülük elde etti.

Formula 1'de sezonun 14. yarışı, 12 Eylül Pazar günü İtalya'da koşulacak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

 Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 224.5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 221.5 puan

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 123

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 114

5. Sergio Perez (Meksika): 108

Takımlar klasmanı

1. Mercedes 344,5

2. Red Bull: 332.5

3. Ferrari: 181.5

4. McLaren: 170

5. Alpine: 90

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