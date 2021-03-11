“F1 Cuma Antrenman Turları S Sport Plus’ta!”

Dev organizasyonun yeni sezonuyla birlikte Formula 1’in cuma günleri yapılan antrenman turları da artık S Sport Plus’ta canlı yayınlanacak. Böylelikle S Sport Plus, Formula 1’in Türkiye’de tüm yarış ve antrenman seanslarını bir arada yayınlayan tek platform konumunda olacak. Yeni sezon, 26 Mart’ta yapılacak sezonun ilk antrenman turunun ardından, 28 Mart’ta F1 Bahreyn Grand Prix’si ile başlıyor.

Tüm dünyada milyonlarca insanın tutkunu olduğu, birçok farklı kesimden izleyicinin ilgiyle takip ettiği, dünyanın en büyük organizasyonlarından F1 2021 için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lansmanları tamamlanan ve kadroları açıklanan yarışlarda her sene 8 gün olarak belirlen test sürüşleri Covid - 19 kararları nedeniyle bu sene 3 güne düşürüldü.

F1 tutkunları için Formula 1 yarışlarından önce gerçekleşen antrenman turları ve sıralama turlarının da heyecanı büyük oluyor. F1 2021 sezonu ise Türk yarış severler için bambaşka olacak. 28 Mart’ta start alacak olan F1 sezonundaki tüm antrenman turları artık S Sport Plus’tan canlı izlenebilecek. Sezondaki ilk antrenman turu, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix öncesi 26 Mart’ta Sakhir pistinde yapılacak. Tutkunları esas yarışı heyecanla beklerken Türkiye F1 tarihinde bir ilk olarak S Sport Plus; antrenman turlarını da kendi gününde canlı yayınlayarak yarış severlerin heyecanına ortak olacak.

Çoklu Ekran Teknolojisi ile Dilediğin Yerde İzle!

Her alanda sunduğu teknolojik çözümler ile seyir keyfini televizyon kavramının dışına taşıyan, zengin yayın içeriğini mobil cihazlar üzerinden izleyiciye ulaştıran S Sport Plus; çoklu ekran teknolojisi ile yarış severlere F1 keyfini dilediği yerde izleme fırsatı sunuyor. Bu teknoloji ile F1 ve S Sport Plus’ın tüm zengin spor içeriği cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan ya da televizyondan izlenebiliyor. Tutkunu olunan karşılaşmaların olduğu saatte uygun ortam yaratamayanların işini kolaylaştıran uygulama kullanıcısına evde, işte, seyahatte kısacası dilediği yerde izleme imkânı sunuyor.