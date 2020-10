"Extreme E" ile İklim Değişikliğine Dikkat Çekilecek!

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, kurucu ortağı olduğu yeni yarış serisi Extreme E off-road için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Continental'de Extreme E projesinden sorumlu Sandra Roslan, “Hazırlıklar son şeklini almaya başladıkça heyecan artıyor. Extreme E yarışlarının Kurucu Ortağı ve tek lastik tedarikçisi olarak, tabii ki organizatörlerin bu yeni ve eşsiz yarış serilerine Lewis Hamilton'u dahil etmelerinden son derece heyecan duyduk. Lewis Hamilton, Extreme E serisinin bu ilk sezonuna tüm dünyanın dikkatini çekmekte kesinlikle büyük rol oynayacak" açıklamasında bulundu. Extreme E'nin diğer yarışlardan farkının yarış yerlerinin tehdit altında bulunan yaşam alanlarına çok yakın yerlerde seçilmiş olması olduğunu açıklayan Roslan, "Aslına bakarsanız seriler ile ana hedefimiz; tüm dünyanın dikkatini iklim değişikliğine çekmek. Ayrıca, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için daha fazla gayret gösterilmesini teşvik etmek" dedi.

Hamilton: Yarış tutkumu gezegenimize olan tutkumla birleştirerek olumlu bir etki yaratabilirim

Yeni kurulan X44 takımıyla yarışlara katılacağını açıklayan Formula 1 Dünya Şampiyonu Lewis Hamilton, “Extreme E, çevreye odaklandığı için bana gerçekten çok çekici geldi. Her birimiz fark yaratacak güce sahibiz, bu benim için o kadar önemli ki yarış tutkumu gezegenimize olan tutkumla birleştirerek olumlu bir etki yaratabilirim. Yeni yarış takımımı tanıtmaktan ve Extreme E yarışlarına katılacağımızı açıklamaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum" dedi.

Hamilton’un ekibinin adı Formula 1'de yarıştığı numara olan 44'den geliyor

X44'ün de katılmasıyla yarışta sekiz Extreme E takımı yerini aldı. Hamilton’un ekibinin adı Formula 1'de yarıştığı numara olan 44'den geliyor. İlk defa 2007 yılına Avustralya Grand Prix Yarışlarında görücüye çıkan ve altı kere F1 Dünya Şampiyonu olan Hamilton, 2008 yılında McLaren ile en genç Dünya Şampiyonu unvanını da elde etti. Ardından 2014- 2019 yılları arasında Mercedes takımı ile beş F1 şampiyonluğu kazanarak başarılarına devam etti. Lewis Hamilton’un X44 operasyonu, Extreme E'ye katılacağını şimdiye kadar açıklayan yedi diğer takımı bir araya getiriyor. Bu takımlar arasında ünlü US IndyCar takımları Andretti Autosport ve Chip Ganassi Racing, İspanyol QEV Technologies project, Formula E şampiyonluğunu iki kere kazanan Techeetah ve halen Formula E Şampiyonu olan Jean-Eric Vergne'nin kurucu ortağı olduğu İngiliz Veloce Racing yer alıyor. Almanya'dan ABT Sportsline ve HWA RACELAB takımları da yarışlara katılacak. En başarılı Alman motor sporları takımlarından biri olan ABT Sportsline, son yıllarda en önemli Alman serilerinden üçünü, German Supertouring Championship, DTM ve ADAC GT Masters, kazandı. Mercedes-AMG yarış takımı olarak on bir sürücü şampiyonluğu ve kazandığı 180'den fazla yarışla HWA, tüm zamanların en başarılı DTM takımı unvanını hak ediyor. Her iki takım da Formula E yarış deneyimine sahip. Lewis Hamilton’un takımında kimin ODYSSEY 21 arabalarını kullanacağına ise daha sonra karar verilecek. Şimdiye kadar yarışlara katılacağını açıklayan diğer takımların çoğunun sürücüsünün adı hala sır gibi saklanıyor.