EURO 2024 Elemeleri: Türkiye'nin Rakipleri Kimler? Süper Lig Ne Zaman Başlayacak?

Süper Lig ve A Milli Takım taraftarları, milli aranın ne zaman sona ereceğini ve maçların ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte detaylar...

Milli Ara Süreci ve Süper Lig'in Devamı

2023-2024 Süper Lig sezonunda 8. hafta mücadelesi 8 Ekim Pazar günü son buldu. Bu tarih itibariyle futbolseverlerin "Milli ara ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt aranıyor. Cevap net: Süper Lig, 21 Ekim 2023 tarihinde 9. hafta maçlarıyla devam edecek.

EURO 2024 Elemelerinde Türkiye'nin Programı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda A Milli Takımımızın maç programı da belli oldu. 12 Ekim 2023'te Türkiye, Hırvatistan'la Opus Arena Stadyumu'nda saat 21:45'te kozlarını paylaşacak.

Ayrıca, EURO 2024 Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımımız, 15 Ekim Pazar günü Letonya ile bir başka zorlu mücadeleye çıkacak.

Hırvatistan ve Letonya Mücadelesi Detayları

Hırvatistan ile oynayacağımız önemli maç 12 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşecek. Bu maçın ardından gözler 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Letonya maçına çevrilecek.