Eskişehir Mihalgazi'de tırmanma coşkusu

Sakarıılıca'da yer alan 7.5 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış üzerinden koşulan organizasyonda, 5 ayrı kategoride 22 sporcunun mücadele etti. Kategori 1'de Atış Motorsport takımının kadın sporcusu Sevcan Sağıroğlu bir kez daha birincilik kürsüsüne çıkarken, ikinciliği Ülkü Motorsport'tan İlker Aktaş ve üçüncülüğü de ferdi yarışan Burak Navruz elde ettiler.

Kategori 2'de Atış Motorsport'tan Tuncer Sancaklı birinciliğin sahibi olurken, aynı takımdan Engin Apaydın ikinci ve Şevket Çınar da üçüncü olarak Eskişehir'den ayrıldılar. Kategori 3'te Atış Motorsport'tan Burak Başlık birincilik serisini sürdürürken, takım arkadaşı Murat Soyçopur ikinci ve GP Garage My Team'den Eda Soylu üçüncü olarak podyumu tamamlayan sporcular oldular. Kategori 4'te GP Garage My Team'den Sinan Soylu ilk sırada yer alırken, Ayhan Germirli ikinciliği ve Neo Motorsport takımından Kübra Denizci Keskin de üçüncülüğü elde etti. Kategori 5'te Bahadır Sevinç günün en hızlı ismi olurken, Ertekin Tekneci ikinciliği ve Burak Söğüt de üçüncülüğü kazanan isimler oldular. 'Günün en iyi çıkışı' ödülünü 4:49,20 ile Sinan Soylu kazanırken, yarışın takımlar birincisi Atış Motorsport oldu.

2023 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 14-15 Ekim'de Kayseri'de düzenlenecek olan Melikgazi Tırmanma Yarışı ile devam edecek.