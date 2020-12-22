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Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer vefat etti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, hayatını kaybetti.Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Trabzonspor Klubünden yapılan açıklamada, Sümer'in cenazesinin bugün saat 14.00'te İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Trabzonspor Kulübünde cenaze töreni düzenlenmeyeceği öğrenildi.

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Özkan Sümer
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