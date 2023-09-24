  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Eski Hakem Bülent Yıldırım'ın Acı Günü

Eski Hakem Bülent Yıldırım'ın Acı Günü

Yayınlanma:
Eski Hakem Bülent Yıldırım'ın Acı Günü
Eski FIFA ve Süper Lig Hakemi Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu vefat eden Bilnur Fidan Yıldırım için taziye mesajı paylaştı.

Eski FIFA ve Süper Lig Hakemi Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu vefat eden Bilnur Fidan Yıldırım için taziye mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yayımlanan mesaj şu şekilde;

"Eski FIFA Hakemimiz Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bilnur Fidan Yıldırım'ın cenazesi yarın (bugün) ikindi namazını müteakiben Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Bilnur Fidan Yıldırım'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Yıldırım, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Spor
Es-Es Eskişehir'i yaktı
Es-Es Eskişehir'i yaktı
Manchester City 6'da 6 Yaptı
Manchester City 6'da 6 Yaptı
Bayern Münih'ten Bochum'a 7-0'lık Gözdağı
Bayern Münih'ten Bochum'a 7-0'lık Gözdağı
Real Madrid Derbi Hazırlıklarını Tamamlıyor: Arda Güler Antrenmanda Var Kadroda Yok
Real Madrid Derbi Hazırlıklarını Tamamlıyor: Arda Güler Antrenmanda Var Kadroda Yok
Bautista'nın Korkulu Rüyası: Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Fırtınalar Estiriyor! Farkı Kapatıyor
Bautista'nın Korkulu Rüyası: Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Fırtınalar Estiriyor! Farkı Kapatıyor
Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı
Bekle Paris, Filenin Sultanları Geliyor! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Vizeyi Aldı
Fenerbahçe'nin Alanyaspor Karşısında Hedefi: 5'te 5
Fenerbahçe'nin Alanyaspor Karşısında Hedefi: 5'te 5