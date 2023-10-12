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Esenler Kent Yıldızspor Kulübü'nden Geleceğin Sporcularına Destek

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Esenler Kent Yıldızspor Kulübü'nden Geleceğin Sporcularına Destek
Esenler Kent Yıldızspor Kulübü, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam ediyor. Kulüp Başkanı Cevdet Can, yetenekli sporcuları yetiştirmek için yapılan çalışmaların ve projelerin kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Başkan Cevdet Can, yaptığı açıklamada, "Esenler Kent Yıldızspor Kulübü olarak, genç yeteneklerimizi keşfetmek, onlara gereken eğitimi vermek ve ulusal arenada başarıya ulaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Sporu sadece bir aktivite olarak değil, bir
yaşam tarzı olarak benimsemelerini sağlamak amacıyla gençlerimizi spora teşvik ediyoruz." dedi.

Esenler ve çevresindeki gençleri spora sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmek için düzenledikleri organizasyonlarla tanınan kulüp, sporcunun yanı sıra ailelerin de desteğini alarak bu misyonunu sürdürmeye kararlı. Cevdet Can, "Çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için spora olan ilgilerini artırmak istiyoruz. Aynı zamanda, gençlerimizin sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak, onların topluma faydalı bireyler olmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esenler Kent Yıldızspor Kulübü, genç yeteneklerini keşfetmek ve onlara en iyi eğitimi sunmak için tüm imkanlarını seferber ediyor. Başkan Cevdet Can, "Sporun, gençlerimiz için sadece bir hobi olmadığını, onların karakterlerini, disiplinlerini ve hayata bakış açılarını olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Bu bilinçle, gençlerimizi spora yönlendirmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

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