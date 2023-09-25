Erteleme Maçlarının Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta içinde oynanacak erteleme karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar: