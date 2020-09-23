Erkan Güral Rally Turkey’de 2. oldu

Dünya Ralli Şampiyonasının (WRC) Türkiye ayağı olan ve Türkiye Ralli Şampiyonasına da puan veren

Rally Turkey’de start alan GP Garage Rally Team takım pilotları Erkan GÜRAL - Burak KOÇOĞLU ikilisi,

Grup N kategorisinde zorlu etaplar sonunda ilk yarışı dördüncü olarak tamamlarken ikinci yarışı ise

ikinci olarak tamamladılar. Dünyanın en zorlu ve en kırıcı rallilerinden biri olarak bilinen Rally

Turkey’de toplam 55 araç start alırken, bu araçlardan 37’si finişe gelmeyi başardı.

Araba merakından dolayı ralli pilotu olduğunu belirten Erkan Güral; bu sporun stresli iş yaşamına

olumlu etkileri olduğunu belirtti.