Dünya Ralli Şampiyonasının (WRC) Türkiye ayağı olan ve Türkiye Ralli Şampiyonasına da puan veren
Rally Turkey’de start alan GP Garage Rally Team takım pilotları Erkan GÜRAL - Burak KOÇOĞLU ikilisi,
Grup N kategorisinde zorlu etaplar sonunda ilk yarışı dördüncü olarak tamamlarken ikinci yarışı ise
ikinci olarak tamamladılar. Dünyanın en zorlu ve en kırıcı rallilerinden biri olarak bilinen Rally
Turkey’de toplam 55 araç start alırken, bu araçlardan 37’si finişe gelmeyi başardı.
Araba merakından dolayı ralli pilotu olduğunu belirten Erkan Güral; bu sporun stresli iş yaşamına
olumlu etkileri olduğunu belirtti.
Erkan Güral Rally Turkey’de 2. oldu
NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Burak Koçoğlu ile birlikte yarıştığı dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak gösterilen ve Marmaris’te gerçekleşen Rally Turkey’de dereceye girmeyi başardı. Kıran kırana geçen mücadelelere ev sahipliği yapan rallide Erkan GÜRAL ve Burak KOÇOĞLU ikilisi Grup N kategorisinde yarışı ikinci olarak tamamladı.
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Dünya Ralli Şampiyonasının (WRC) Türkiye ayağı olan ve Türkiye Ralli Şampiyonasına da puan veren