Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona korona salgın survivor koronavirüs
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs...
Türkiye'de son 24 saatte 1767 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1767...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı...
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti
Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini...
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı
EBA uygulamasına erişim sorunu hızla...

Erkan Güral Rally Turkey’de 2. oldu

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Burak Koçoğlu ile birlikte yarıştığı dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak gösterilen ve Marmaris’te gerçekleşen Rally Turkey’de dereceye girmeyi başardı. Kıran kırana geçen mücadelelere ev sahipliği yapan rallide Erkan GÜRAL ve Burak KOÇOĞLU ikilisi Grup N kategorisinde yarışı ikinci olarak tamamladı.

Erkan Güral Rally Turkey’de 2. oldu

Dünya Ralli Şampiyonasının (WRC) Türkiye ayağı olan ve Türkiye Ralli Şampiyonasına da puan veren
Rally Turkey’de start alan GP Garage Rally Team takım pilotları Erkan GÜRAL - Burak KOÇOĞLU ikilisi,
Grup N kategorisinde zorlu etaplar sonunda ilk yarışı dördüncü olarak tamamlarken ikinci yarışı ise
ikinci olarak tamamladılar. Dünyanın en zorlu ve en kırıcı rallilerinden biri olarak bilinen Rally
Turkey’de toplam 55 araç start alırken, bu araçlardan 37’si finişe gelmeyi başardı.
Araba merakından dolayı ralli pilotu olduğunu belirten Erkan Güral; bu sporun stresli iş yaşamına
olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Erkan GülerRallyRally TurkeySpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.