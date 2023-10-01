Enver Yıldırım, Belçika'dan altın madalya ile dönüyor

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Belçika'da düzenlenen Satellite Turnuvası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gent kentinde düzenlenen turnuvada, ay-yıldızlı sporcu Enver Yıldırım, başarılı ön eleme karşılaşmaları sonucu tablo-128'i maç yapmadan geçti.

Milli eskrimci, t-64'te Kolombiyalı Mario Alberto Palacios Murillo'yu 15-11, t-32'de Arjantinli Maria Pascual Di Tella'yı 15-9, t-16'da İsrailli sporcu David Frumgarzts'ı 15-10 ve çeyrek finalde İtalyan Alberto Arpino'yu 15-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Tunuslu Ahmed Ferjani'yi 15-8 yenen Enver Yıldırım, finalde İtalyan Leonardo Dreossi ile eşleşti. Milli eskrimci Enver Yıldırım, final müsabakasında da Dreossi'yi 15-12'lik skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.