Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye beraberlik getirdi

Karşılaşmanın 32. dakikasında Getafe'den Jorge Cuenca kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı, 45. dakikada Gonzalo Escalente'nin attığı golle Alaves'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Getafe, Enes Ünal'ın (Dk. 55) attığı güzel kafa golüyle beraberliği yakalasa da Alaves hemen bir dakika sonra Edgar Mendez ile tekrar öne geçti.

Sahanın en iyilerinden biri olan Enes, 72. dakikada bir kez daha klasını gösterdi. Kaleci Fernando Pacheco'nun öne çıkışını iyi gören milli futbolcu, sağ kanatta ceza sahası dışından sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince takımlar sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Getafe'deki Türk futbolculardan Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp, uzatma bölümünün son dakikasında alkışlarla oyundan alındı. Okay Yokuşlu ise yedek bekledi.

Getafe 27 puanla 15. sırada bulunurken, Alaves ise 21 puanla 18'inciliğe geriledi.

Enes gol krallığı yarışında 2. sırada

La Liga'da bu sezon 13. golünü atan Enes, gol krallığı yarışında Karim Benzema'nın (18 gol, Real Madrid) ardından, Raul de Tomas (Espanyol) ve Vinicius (Real Madrid) ile birlikte 2. sırada bulunuyor.

Enes: Ayağa kalkmayı başardık ve 1 puanı aldık

Maçın ardından İspanyol televizyonuna açıklama yapan Enes Ünal, "Goller için çok memnunum. Takımda futbolcu arkadaşlarımdan, teknik heyete, tüm çalışanlara kadar herkesin desteğini hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Enes, çok zor bir maç olduğunu, sahada 10 kişi kalıp iki kez geriye düştüklerini belirterek, "Ama ayağa kalkmayı başardık ve 1 puanı aldık." diye konuştu.