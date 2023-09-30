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EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor maçından gol sesi çıkmadı

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EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor maçından gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Önemli dakikalar

50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu defans kornere gönderdi.

72. dakikada Charisis'in pasında topla buluşan N'Jie'nin sert şutu kale direğinin yanından auta gitti.

76. dakikada sol kanattan Lamkel'in ortasında ceza sahası içinde Rivas'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Barrow'un pasında ceza sahası içinde Saiz'in vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan (Dk. 75 Koita), Saiz, Barrow, Manaj (Dk. 67 N'Jie)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerem Alıcı (Dk. 60 Görkem Sağlam), Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam (Dk. 75 Oğuzhan Matur), Strandberg (Dk. 60 Dadashov), Aburjania, Massanga (Dk. 59 Ömer Faruk Beyaz), Bashiru, Rivas, Lamkel (Dk. 84 Fernandes)

Sarı kartlar: Dk. 43 Massanga, Dk. 72 Ömer Faruk Beyaz, Dk. 80 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor) Dk. 51 Ali Şaşal Vural, Dk. 85 Koita, Dk. 93+3 N'Jie (EMS Yapı Sivasspor)

Kaynak:Haber Kaynağı

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