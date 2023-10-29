El Clasico'da Geriye Düşen Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 ile Devirdi

İspanyol futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan "El Clasico", bu hafta sonu tekrar sahnelendi. Real Madrid, deplasmanda Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle taraftarlarını sevince boğdu.

Barcelona'nın Erken Golüne Rağmen Madrid Geri Döndü

Barcelona'nın yıldız oyuncusu ve yaz transferi İlkay Gündoğan, maçın 6. dakikasında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Türk asıllı Alman futbolcunun Barcelona formayla attığı ilk gol olarak kaydedildi. Ancak bu avantaj uzun sürmedi.

Real Madrid'in Son Dakika Zaferi

Karşılaşmanın ortalarına doğru, 68. dakikada Jude Bellingham'ın ağları sarsmasıyla Real Madrid, skoru eşitledi. Ancak asıl sürpriz, maçın son anlarında yaşandı. 90+2. dakikada İngiliz yıldız Bellingham, sahneye tekrar çıkarak, maçın kaderini değiştirdi ve Real Madrid'e galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bellingham'dan Tarihi Başarı

Jude Bellingham, bu golle birlikte 1992-93 sezonundan bu yana LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve "El Clasico"da ilk maçında gol atan ilk Real Madrid'li futbolcu olma başarısını gösterdi.

Puan Durumu Güncellendi

Bu kritik galibiyetle Real Madrid, puanını 28'e yükseltirken, Barcelona ise 24 puanda kaldı ve aradaki fark açıldı.

El Clasico'nun getirdiği bu sonuç, LaLiga'da puan sıralamasını da etkiledi. İki dev takım arasındaki mücadele, sezonun geri kalanında da futbolseverleri ekrana kilitleyecek gibi görünüyor.