Edirne Yeşilay Spor Kulübü'nden Bulgaristan'a Bisiklet Turu

Edirne Yeşilay Spor Kulübü, 22 – 26 Eylül 2023 tarihleri arasında Batı Trakya’da düzenlediği 310 km’lik “Serhat’tan Evlad-ı Fatihan’a” isimli 1. etap bisiklet turunun ardından, 2. etap için rotasını Bulgaristan’a çevirdi. 5 gün 4 gece boyunca yaklaşık 500 km’lik etap süresince Edirne Selimiye Meydanından pedal çevirmeye başlayacak sporcular Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkarak Yanbolu, İslimye, Yeni Zağra, Eski Zağra, Filibe, Hasköy şehirlerinde çadırlı mola vererek Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda dönecekler.

Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için 500 km pedal çevirecekler

Yeşilay Marmara 1. Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç başkanlığında, 5 sporcu 5 gün boyunca 500 kilometre pedal çevirecek. Mola verilecek şehirlerde sporcular; Bulgaristan Yeşilayı'nı, Filibe Başkonsolosluğunu, Filibe Belediyesini, İl Müftülüklerini ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulunacaklar. Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını Bulgaristan’da yaşayan soydaşlar ve paydaşları ile Bulgar yetkililerle paylaşacaklar. Bulgaristan, 2016’da İstanbul merkezli kurulan ve bugün üye sayısı 97’yi bulan Uluslararası Yeşilay Federasyonu (UYEF) üye ülkeleri arasında yer alıyor.

Edirne Yeşilay Spor Kulübü’nün bu etkinliği hem bağımlılıkla mücadele hem de kültürlerarası diyalog açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Edirne Yeşilay Spor Kulübü, bisikletin yanı sıra judo başta olmak üzere masa tenisi ve izcilik branşlarında da faaliyetler yürütüyor.