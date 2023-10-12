Edinburgh Dükü Kupası 20-22 Ekim tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek

Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve ülkemizde Akfen Holding’in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenen 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 20’nci yılını art arda hayata geçirdiği prestijli etkinliklerle kutluyor.

Uluslararası Ödül Programı’nın Türkiye’de uygulanmasının 20’nci yılı nedeniyle geçen ay farklı programlarda Edinburgh Dükü Birleşik Krallık Prensi Edward’ı İstanbul’da ağırlayan TİKAV, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 kuruluş yılında önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak.

Dünyanın prestijli golf turnuvaları arasında gösterilen ve bu yıl ilk defa takvimde Türkiye’nin de yer aldığı Edinburgh Dükü Kupası’nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı 20-22 Ekim’de Antalya’da gerçekleştirecek. Spor, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin oyuncu olacağı ve yurtdışından sporcuların da katılacağı Turnuva’dan elde edilecek gelir 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen gençlerin programa kazandırılmaları çalışmalarına kaynak olacak.

Antalya Belek’teki Gloria Golf Resort otelinde gerçekleştirilecek Turnuva’nın finalistleri İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

“CUMHURİYETİMİZİN 100’NCÜ YILINDA PRESTİJLİ BİR GOLF TURNUVASI”

TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü kuruluş yılında ve Uluslararası Ödül Programı’nın Türkiye’de 20’nci yılını kutladığı 2023’de dünyaca bilinirliği olan golf turnuvasında Türkiye’nin ilk defa yer alacak olmasının kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Pelin Akın Özalp, “Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına denk gelen hem yerli hem de yabancı oyuncuların boy göstereceği bu uluslararası turnuvayı ülkemizde düzenleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu turnuvadan elde edilecek gelir, Türkiye özelinde, 6 Şubat’ta yaşadığımız Kahramanmaraş depremden etkilenen gençlerin Uluslararası Ödül Programı’na katılması çalışmalarına kaynak olacak.” diye konuştu.

Program’ın Türkiye koordinatörü TİKAV olarak Eylül ayında Edinburgh Dükü Prens Edward’ı İstanbul’da ağırladıklarını hatırlatan Pelin Akın Özalp, “Bu ziyaretin yarattığı farkındalık ile Uluslararası Ödül Programı’nı kendi okullarında uygulamak isteyen kurumların ilgisi ile karşılaştık. Şimdiye kadar ulaştığımız 20 bin genç sayısını kısa zamanda daha da artıracağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

FİNALİSTLER WİNDSOR KALESİ’NDE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Edinburgh Dükü Kupası, Uluslararası Ödül Programı için düzenlenen prestijli bir golf etkinliği olarak biliniyor. Turnuvanın dünyanın farklı ülkelerinde hayata geçirilen her farklı etabındaki finalistler, İngiltere'de düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'ne katılmaya davet ediliyor.

36 delikli Dünya Finali, Londra'ya yakın iki prestijli golf sahasında iki gün boyunca gerçekleşiyor. Ayrıca Windsor Kalesi'nde özel bir saha olan Kraliyet Hane Golf Kulübü'nün üyeleriyle ek bir dostluk maçı da oynanıyor. Ödül töreni yemeği, Kraliyet Ailesi'nden isimlerin katılımıyla Windsor Kalesi'nin düzenleniyor.

TÜRKİYE’NİN 34 ŞEHİRİNDE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Dünyada The Duke of Edinburgh’s International Award adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kapsamını hızla genişletiyor.

Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif Yolculuğu bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kurumsal olarak 20 yıldır uygulanıyor. Programa Türkiye’den katılan genç sayısı 2023 yılıyla birlikte 20 bini aştı.

Program, 2023 yılı başı itibariyle, Türkiye’de 147 aktif Ödül Merkezi, 8 binden fazla aktif katılımcısı, bini aşkın aktif gönüllüsü ile faaliyetlerine 34 ilde devam ediyor.

Program, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.