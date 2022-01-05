Edin Visca: Sezon sonunda başkanla birlikte kupa kaldıracağız

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Edin Visca, birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu ile iki aydır Visca transferi için görüştüklerini belirten Gümüşdağ, "Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık ama Ahmet Başkan, Visca konusunda çok daha istekli ve arzuluydu. Onunla görüşmeleri iki aydır sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün nihai görüşmeyi tamamladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyorum, çok seviyeli, güzel bir süreç yaşadık. Öncelikle benim başkan yardımcım Ömer Ayvacı olmak üzere, Abdullah Avcı, bu kulüpte uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız teknik direktörümüz, Edin Visca'nın öğretmeni, bunlar da Trabzon'a gidişi yolunda pozitif etkenlerdi. Visca'ya sorduğumuzda, o da 'Bana yardımcı olursanız sevinirim başkanım.' dedi. Nihai kararı bugün vermiş olduk. Özellikle iki ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik. 'İki aydır görüşmeleri süren bu transfer neden sonuçlandı?' diyorsanız, Trabzonspor çok istekliydi, başkan çok arzuluydu." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'i sürdürülebilir kılmak için transferlerin önemli olduğunu dile getiren Göksel Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Visca sadece bu sene istenmedi. Gerek yurt içinden gerek yurt dışından hepinizin malumu, yaklaşık 6-7 senedir ligde asist ve gol krallığı olan, istikrarı noktasında önde gelen bir oyuncu. Buraya çok şey verdi. Bu kulübün adeta sembollerinden biri. Ona bu kulübe yaşattıkları ve verdiği tüm emekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Başakşehir'de 11 yıl bu formayı onurla taşıdı. Şimdi inanıyorum ki gideceği camiaya da çok büyük katkılar sağlayacaktır. Kat kat başarılar nasip olacaktır. Biz onunla şampiyonluk, kupa finalleri, Avrupa, Şampiyonlar Ligi... Hepsini yaşadık. Bu başarılarda en önemli unsurlardan biri Edin Visca’ydı. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Visca'nın da Allah yolunu açık etsin. İnşallah çok büyük başarılara imza atar."

Başkan Gümüşdağ, "Edin Visca'nın boşluğunu doldurmak için transfer yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Bizim takımın sembol oyuncularından biri. Visca'nın yeri kolay kolay doldurulamaz ama doldurmak için tabii ki transfer yapacağız. Bu kulübün sürdürülebilir olması için yeni Visca'ları bulmamız gerek. Bizim böyle bir misyonumuz var. Visca'ya yetişecek bir oyuncuyu yavaş yavaş hazırlamaya bakacağız." yanıtını verdi.