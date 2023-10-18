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Eczacıbaşı Spor Kulübü Altyapı Takımları Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

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Eczacıbaşı Spor Kulübü Altyapı Takımları Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor
Kurulduğu günden bu yana Türk voleyboluna sayısız sporcu kazandıran ve ülkemizin en saygın altyapılarından birine sahip olan Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı takımları haftayı namağlup kapattı.

Turuncu beyazlılar; 2. Lig, Genç Takım, Yıldız A Takım, Yıldız B Takım, Küçük Takım ve Midi Takım’da şu ana kadar yaptığı tüm maçları kazandı.

Geleceğin sporcularını yetiştiren Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı takımları zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2. Lig’de mücadele eden Eczacıbaşı B Takım’ı, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol’u 3-0 yendi.

C Grubunda yoluna devam eden Eczacıbaşı Genç Takım ise Milan Atletik’i 3-0 ile geçti. Yıldız A Takım ÜNSPED’i 3-0 yenerken, Yıldız B Takım evinde oynadığı Tuzla Rekor maçını 3-1 kazandı. Küçük Kızlar’da Fenerbahçe’yi 3-0 ile geçen Eczacıbaşı Spor Kulübünde Midi Takım İstanbul BBSK’yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı 2.Lig Takımı, 22 Ekim Pazar günü, saat 15:00'te Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Mücadele, TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda oynanırken, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlana

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