Eczacıbaşı Spor Kulübü Altyapı Takımları Yoluna Kayıpsız Devam Ediyor

Turuncu beyazlılar; 2. Lig, Genç Takım, Yıldız A Takım, Yıldız B Takım, Küçük Takım ve Midi Takım’da şu ana kadar yaptığı tüm maçları kazandı.

Geleceğin sporcularını yetiştiren Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı takımları zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2. Lig’de mücadele eden Eczacıbaşı B Takım’ı, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol’u 3-0 yendi.

C Grubunda yoluna devam eden Eczacıbaşı Genç Takım ise Milan Atletik’i 3-0 ile geçti. Yıldız A Takım ÜNSPED’i 3-0 yenerken, Yıldız B Takım evinde oynadığı Tuzla Rekor maçını 3-1 kazandı. Küçük Kızlar’da Fenerbahçe’yi 3-0 ile geçen Eczacıbaşı Spor Kulübünde Midi Takım İstanbul BBSK’yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı 2.Lig Takımı, 22 Ekim Pazar günü, saat 15:00'te Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Mücadele, TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu'nda oynanırken, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlana