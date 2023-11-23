Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 15. Gelişim Takımları Turnuvası Sona Erdi

Her yıl pek çok kampüsten sporcunun buluştuğu ve kendilerini gösterme fırsatı yakaladığı Gelişim Takımları Turnuvası tamamlandı. 7 kampüsten gelen 650 sporcu 6 gün boyunca kıran kırana mücadele etti. Antalya, toplamda 7 farklı sahada 195 maça ev sahipliği yaparken turnuva heyecan dolu anlara sahne oldu.

İlk kez 2015 yılında başlanan ve yüzlerce genç kızı voleybolla buluşturan Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesi kapsamında düzenlenen 15. Gelişim Takımları Turnuvası geride kaldı. Cumhuriyetimizin 100. yılında Antalya Nirvana Cosmopolitan Otel’de düzenlenen turnuvada; tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı ve Türk araştırmacı ve yazar Selim Erdoğan “Cumhuriyet Sohbetleri”nde geleceğin voleybolcularıyla bir araya geldi.

İlber Ortaylı ve Selim Erdoğan Cumhuriyeti genç voleybolculara anlattı

Bu yıl 100. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin coşkusu bir kez daha Antalya’da yaşandı. 7 Eczacıbaşı Geleceğe Smaç kampüsünden gelen 650 genç sporcu, turnuvanın yorgunluğunu “Cumhuriyet Sohbetleri”nde attı. Akademisyen tarihçi ve yazar İlber Ortaylı turnuvanın ikinci gününde Antalya’da sporcularla buluştu. İlber Ortaylı’nın yeni basılan “Cumhuriyetin Doğuşu” kitabı ise imzalı olarak sporculara dağıtıldı. Yaklaşık bir saat boyunca voleybolcular; Cumhuriyetimizin ilklerinden spora, milli mücadele döneminden sağlığa pek çok konuyu İlber Ortaylı’dan dinledi.

17 Kasım’da ise bir başka önemli Türk araştırmacı ve yazar Selim Erdoğan konuşmacı olarak Cumhuriyet Sohbetleri’nde yer aldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini anlatarak voleybolcuların ufkunu genişleten Selim Erdoğan, Atatürk’ün özellikle gençlere verdiği değeri, gençlerin fikirlerini dinleyen ve gençleri anlamaya çalışan yaklaşımlarını içeren anekdotlarını paylaştı.

Turnuvadaki takımların isimleri Cumhuriyetin “İlk” kadınlarından geldi

1966 yılından bu yana ülkemizde ve dünyada sayısız başarı ile yoluna devam eden Eczacıbaşı Spor Kulübü, 15. Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası’nda Cumhuriyetimizin “İlklerine” imza atan kadınlarını andı. İlk kadın opera sanatçımız, ilk kadın pilotumuz gibi isimler 15. Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası’na katılan takımların isimlerine ilham olarak benzersiz bir farkındalığa imza atıldı. Takımların tamamının isimleri, Cumhuriyetimizin ilklerine imza atan kahraman kadınların isimleri oldu.

“Cumhuriyet” dansı ile Atatürk saygıyla anıldı

Organizasyonun son gününde ise genç voleybolcular Cumhuriyetin 100. yılına özel bir dans gösterisi gerçekleştirdi. “Cumhuriyet” dansı sayesinde genç sporcular Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sundu.