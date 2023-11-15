Dünyanın ilgisi "Tour of İstanbul"da!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği-Union Cycliste Internationale) iş birliğiyle 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlediği “Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu (Tour of İstanbul)” için sevindiren haber geldi.

UCI 2.1 STATÜSÜNE YÜKSELDİK

15 ülkeden 21 takıma mensup 147 sporcunun pedal çevirdiği, dünyanın iki kıtada pedal çevrilen ilk ve tek yarışması olan Tour of Istanbul ilk yılında UCI 2.1 statüsüne yükseltildi. Böylece Dünya Bisiklet Birliği Takviminde Türkiye 2.1. kategorisinde etaplı yol bisikleti sayısı ikiye yükseldi.

2024 yılında Türkiye’nin tanıtımında ve bisiklet sporunun gelişmesinde önemli rol üstlenen “Tour of Istanbul”, 26-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak yarışta üst düzey rekabet sunmayı hedefliyor.

UCI YARIŞ DERECELERİ NEDİR

Bisiklet yarışı sporunda dünyanın yönetim organı olan Union Cycliste Internationale (UCI), yarışları bir derecelendirme ölçeğine göre sınıflandırır. Derecelendirme, iki veya üç bölümden oluşan bir kodla temsil edilir ve hem yarışın türünü veya stilini (birinci kısım) hem de önemini veya zorluğunu (ikinci ve üçüncü kısım, daha düşük olan daha zor) gösterir. Daha yüksek dereceli bir yarış, başarılı binicilerin daha fazla dünya sıralaması puanı almasıyla sonuçlanacaktır.