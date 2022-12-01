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Dünyanın Gözü İstanbul'daki Dev Randevuda

Global Espor Federasyonu’nun (GEF) amiral gemisi etkinliği Global Esports Games (GEG) bu yıl İstanbul’un ev sahipliğinde 15-17 Aralık tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirilecek.

SPOR 01.12.2022, 14:04
Dünyanın Gözü İstanbul'daki Dev Randevuda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye Espor Federasyonu ve Global Espor Federasyonu iş birliğiyle Global Esports Games’in ikinci etkinliği bu yıl İstanbul’da düzenlenecek. Global Espor Federasyonu’nun en büyük etkinliği olan ve ilki geçtiğimiz yıl Singapur’da hayata geçirilen GEG, dünyanın en başarılı espor oyuncularını ve takımlarını bir araya getiriyor. 60 farklı ülkeden 300’ün üzerinde espor oyuncusunun İstanbul’da buluşacağı GEG 2022, 15-17 Aralık’ta Hilton İstanbul Bomonti Otel’de gerçekleştirilecek.

GEG 2022’de; Dota 2, PUBG Mobile, eFotball 2023 ve Street Fighter v Champion Edition oyunları yer alacak. Dev etkinlik öncesi organizasyonun partnerleri İstanbul Fişekhane’de bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Global Espor Federasyonu CEO’su Paul J. Foster toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI
Espor camiasının merakla beklediği GEG 2022’nin bilet satışları başladı. Büyük heyecana sahne olacak mücadeleleri yerinde takip etmek isteyen İstanbullular, https://istanbul2022geg.gg/bilet-al
adresinden biletlerini satın alarak etkinliğe giriş yapabilir.

SARIYAR:  İSTANBUL’UN OYUN DÜNYASININ MERKEZİ OLMASINI İSTİYORUZ
İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar, “2021 yılı verilerine göre Türkiye'de oyun sektörü bir önceki seneye göre %29 büyüdü. Bu konuda büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli gerçekleştirmek ve daha da ileriye götürmek için çalışıyoruz. İstanbul'un oyun dünyasının lider merkezi olmasını istiyoruz. GEG’in ikincisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizde yaşanan espor heyecanı, hem İstanbul'da espora olan ilgiyi artırmak hem de İstanbul'un uluslararası espor dünyasındaki konumunu güçlendirmek açısından çok değerli.” diye konuştu.

ONUR: HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR
Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur “GEG’in ikinci büyük etkinliğine ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Tüm dünyada hızla büyüyen espor, teknoloji ile dönüşen hayatta, bizi gelecekte nelerin beklediğine dair bir fragman diyebiliriz. Espor endüstrisine örnek olacak bir etkinliği hayata geçirmek için hazırlıklarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖZDEMİR: ESPORU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, “İkinci Global Espor Oyunlarına Türkiye'de ev sahipliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yıllardır ülkemizde esporu geliştirmek için çok çalışıyoruz. Bugün, Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktada gerçekleşecek olan ikonik Global Esports Games 2022 için geri sayım başladı.” şeklinde konuştu.

FOSTER: ÇOK HEYECANLIYIZ
GEF CEO’su Paul J. Foster, “Avrupa’nın ve Asya’nın buluştuğu, Avrupa’nın en büyük şehri, dinamik ve canlı bir kültüre sahip olan İstanbul’da olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyız. İstanbul’da yarışacak tüm takımlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#espor #İbb #Türkiye Espor Federasyonu ve Global Espor Federasyonu
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