Dünyanın dört bir yanından atletler Gelibolu Yarımadası'nda tarihle iç içe yarışacak
Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının 7'ncisini 25 Eylül'de "Pes etmeyenlerin izinden" teması ile gerçekleştireceği Gelibolu Maratonu'na yurt içi ve yurt dışından binlerce sporcunun katılması bekleniyor.
SPOR 10.09.2022, 20:52
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen "Gelibolu Maratonu" bu yıl yerli ve yabancı binlerce sporcunun katılımıyla "Pes etmeyenlerin izinden" temasıyla 7. kez koşulacak.
Tarihi Alan Başkanlığınca ilki 2015'te yapılan maraton, parkurdaki özellikleri dolayısıyla sporcuların yoğun ilgisini çekti.
Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre yarışları ile halka açık 1915 Metre Saygı Koşusu olmak üzere 4 parkurdan oluşan maratona geçen yıl 11 ülkeden 2 binden fazla sporcu katıldı.
Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl yüksek katılıma ulaşan organizasyonun bu sene daha fazla sayıda ülke ve sporcuyla gerçekleşmesi bekleniyor.
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