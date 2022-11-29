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Dünya Kupası’nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı

Katar'ın ev sahipliğinde süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında ikinci maçlar sona erdi.

SPOR 29.11.2022, 11:17
Dünya Kupası’nda 64 maçlık mücadelenin yarısı tamamlandı

Sekiz grupta 32 takımın mücadele ettiği şampiyonada, son 16'ya adını yazdırmayı başaran takımlar Fransa, Brezilya ve Portekiz oldu. İkinci maçlar sonunda puan alamayan iki ekip Katar ve Kanada turnuvaya veda etti.

Toplam 64 maçın oynanacağı turnuvada 32 maç sona erdi. İkinci maçlar sonunda yalnızca Fransa, Brezilya ve Portekiz 2'de 2 yapmayı başardı.

32 maçta 81 gol atıldı

Dünya Kupası'nda oynanan 32 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına 2,53'lük gol ortalaması yakalandı. Beş maçta ise gol sesi çıkmadı.

Turnuvanın en farklı galibiyetini Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya elde etti.

Turnuvanın en gollü maçı ise İngiltere ile İran arasında oynandı. İngiltere, İran'ı 6-2 yenerken, mücadelede toplam 8 gol kaydedildi.

Gol krallığında Valencia ve Mbappe zirvede

2022 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında zirvede yer alan isimler Ekvador'dan Enner Valencia ve Fransa'dan Kylien Mbappe oldu. Valencia ve Mbappe attıkları üçer golle zirvede yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Valencia, Katar'a 2, Hollanda'ya da 1 gol attı. Mbappe ise Danimarka'ya 2, Avustralya'ya 1 gol atmayı başardı.

Katar'daki şampiyonada 12 oyuncu ise fileleri ikişer kez havalandırdı.

Tek kırmızı kart Galler'den Hennessey'ye

İkinci maçlar sonunda yalnızca 1 kırmızı kart gösterildi. Galler kalecisi Wayne Hennessey, takımının İran'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 86. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Turnuvada şu ana kadar gösterilen sarı kart sayısı ise 111 olarak kayıtlara geçti. En çok sarı kart gören takım ise Suudi Arabistan oldu. Suudi oyuncular tam 8 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Sürpriz sonuçların turnuvası

Katar'daki grup maçlarında sürpriz sonuçlar da yaşandı.

Turnuvanın ilk büyük sürprizine Suudi Arabistan imza attı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Arjantin ile karşılaşan Suudi Arabistan, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle rakibini 2-1 yendi.

Suudi Arabistan'ın ardından Japonya tarihi bir galibiyet elde etti. Japonlar, turnuvanın deneyimli ekiplerinden Almanya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Japonya, ikinci yarıda attığı gollerle güçlü rakibine 2-1'lik üstünlük sağladı.

Katar'da dikkat çeken sonuçlardan birini de kuzey Afrika temsilcisi Fas elde etti. Fas, güçlü kadrosuyla ön plana çıkan Belçika'yı 2-0'lık skorla devirdi.

Almanya son sırada

Turnuvanın güçlü ekiplerinden Almanya grubunda ikinci maçların ardından son sırada kaldı. Bir puanı bulunan Almanya, ilk maçında Japonya'ya kaybederken ikinci maçında İspanya ile berabere kaldı.

E Grubu'nda İspanya 4 puanla lider, Japonya ve Kosta Rika üçer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

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